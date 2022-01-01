فشل تشكيل حكومة جديدة في بلغاريا وشبح انتخابات جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فشلت محاولات تشكيل حكومة موالية للغرب في بلغاريا بسبب عدم توافر أغلبية داعمة لذلك في البرلمان.

وهذا يعني أنه لم يعد من الممكن استبعاد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بلغاريا العضو بالاتحاد الأوروبي.

وأعاد وزير المالية السابق أسين واصيلو، الذي كان مسؤولا عن تشكيل الحكومة المنصب إلى رئيس الدولة رومين راديف اليوم الجمعة.

وقال واصيلو: "لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على الدعم الكافي معا" وأضاف أنه بناء عليه ظلت أربعة أصوات ناقصة من أصل 121 صوتا مطلوبا للأغلبية المطلقة.

ونظرا لأن جناح الحزب الشعبي لا يضم إلا 67 عضوا فقط في البرلمان، فهو يعتمد على شركاء التحالف.

ومع ذلك، وحتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، سيتعين تكليف حزبين آخرين لتشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة.

وأكد ثاني أكبر حزب برلماني "نحن مستمرون في التغيير" برئاسة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، اليوم الجمعة أنه سيعيد التكليف على الفور.

ولم يتقرر بعد أي طرف سيجري المحاولة الثالثة.

إذا فشلت هذه المحاولة أيضا فيجب إجراء انتخابات برلمانية جديدة – وهي الرابعة منذ أبريل 2021.

وفي تجمع حاشد أمام البرلمان، طالب أنصار حزب "نحن مستمرون في التغيير" رئيس الحكومة بالنيابة كيريل بيتكوف بأن تحافظ الحكومة المستقبلية على توجه البلاد المؤيد لأوروبا ومواصلة مكافحة الفساد.

عندما تولى منصبه في نهاية عام 2021، حدد مجلس الوزراء الائتلافي برئاسة بيتكوف لنفسه هدف "عدم التسامح مطلقا مع الفساد".

خسرت حكومة بيتكوف المكونة من أربعة أحزاب أغلبيتها البرلمانية في يونيو بعد انسحاب الحزب الشعبوي آي تي إن برئاسة الفنان سلافي تريفونوف من الائتلاف.

كان هذا بسبب الاختلافات بشأن مقدونيا الشمالية والسياسة المالية.

بقي الشريكان الآخران في الائتلاف – الاشتراكيون والتحالف المحافظ الليبرالي والخضر والمنشقون عن الحزب الشعبوي – موالين لبيتكو.