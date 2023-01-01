• كوكبة من أهل الثقافة والفن والأدب يستمتعون بموسيقى حفيد صلاح جاهين وأشعار والده وجده



فى أجواء فنية ممتعة، تمازجت فيها الفنون الراقية مع الإبداعات الشعرية، قدم الفنان عمر جاهين، حفيد الفنان والشاعر صلاح جاهين، مجموعة من الأغنيات التى حملت أشعارا من تأليفه، وأخرى من تأليف والده الشاعر بهاء جاهين، وذلك أمس الجمعة، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.



استهلت الفنانة سلوى محمد على تقديم الحفل، وأثنت على الفنان عمر جاهين، والذى سبق وخاض محطات إبداعية مختلفة، فهو موسيقى وممثل ومغنٍ وشاعر، قام بتلحين أكثر من ٥٠ اغنية لكبار الشعراء و٢٥ رباعية من رباعيات جده صلاح چاهين، ومؤسس فرقة «لمبة چاز» التى قدمت العديد من الحفلات والبرامج واللقاءات، وشارك بالتمثيل فى العديد من المسرحيات والأمسيات الشعرية، وفى فيلم «أوقات فراغ» و«الغابة» ومسلسل «عرفة البحر».



وخلال الحفل قدم عمر جاهين مجموعة من الأغنيات التى نالت إعجاب الحضور، لقصائد من كلمات بهاء جاهين، وبعض الأغنيات من تأليفه وألحانه، وقد شاركت الفنان عمر جاهين، الفنانة سامية جاهين تقديم أغنية «أنا دبت وجزمتى نعلها داب» من أشعار صلاح جاهين.



وألقى الشاعر مصطفى إبراهيم 3 من قصائده على الحضور، كما قدمت الإعلامية زهرة رامى أغنية مميزة مع عمر جاهين، فيما ألقى الشاعر أمين حداد ــ ابن الشاعر الراحل فؤاد حداد وصهر الشاعر صلاح جاهين ــ مجموعة من الأشعار والقصائد المميزة بمصاحبة البيانو.



كما قدم عمر جاهين مجموعة من الأغانى هى «نويت أغنى» من ألحان الموسيقار عمر خيرت، «عارفة» كلمات والده، وألحان عمر خيرت «الروج» و«على كيفى» و«البنات حلوين»، وغنّى أيضا وسط تفاعل شديد من الحضور، أغنية «مفترق الطرق» للفنانة ماجدة الرومى، كما غنت عمته سامية جاهين أغنية «بيانولا»، كما غنت الفنانة والإعلامية زهرة رامى، أغنية «يا أبو زعيزع».



حضر الاحتفالية عدد من المبدعين والمثقفين والشخصيات العامة، فى مقدمتهم رئيس مجلس إدارة دار الشروق المهندس إبراهيم المعلم، العضو المنتدب أميرة المعلم، الشاعر الكبير بهاء جاهين وأسرته، الشاعر أمين حداد وأسرته، الإعلامى ألبرت شفيق، الشاعر مصطفى إبراهيم، المخرج حسن الجريتلى، المخرج المسرحى أحمد إسماعيل، الفنانة سلوى محمد على، المذيعة زهرة رامى، المذيعة ريم ماجد، الشاعر أحمد حسين، الشاعر ضياء الرحمانى، الكاتب سيد محمود، الناقد خالد محمود، والناقد الأدبى أسامة الرحيمى.