تشوبو موتينج يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد تعافية من عملية جراحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه إريك مكسيم تشوبو-موتينج عاد إلى ملعب التدريبات بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة حصوة في الكلى، قبل أيام.

وأكمل تشوبو-موتينج /33 عاما/ جلسة تدريبية مدتها ساعة واحدة وتضمنت "تدريبات بالكرة"، حسب ما أوضح بايرن، دون أن يحدد الموعد المتوقع لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومنح جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الاثنين، وذلك بعد أن استهل الفريق مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 6 / 1 يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، خضع الوافد الجديد ماتيس دي ليخت وكينجسلي كومان وماتيس تيل للتدريبات أيضا.

ويبدأ بايرن ميونخ الاستعدادات بكامل صفوفه غدا الثلاثاء، للمباراة المقررة أمام فولفسبورج يوم الأحد المقبل.