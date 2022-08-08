تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة بمستشفيات الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة، افتتاح 22 عيادة جديدة متخصصة في الصحة النفسية للمرأة بجميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بمحافظات الجمهورية، حيث قدمت هذه العيادات خدماتها لـ350 سيدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهد تطوير مستشفى الدميرة بمحافظة الدقهلية، بزيادة عدد الأسّرة إلى 80 سريرا، كما انتهت المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بورسعيد، بنسبة 100%.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الأمانة العامة للصحة النفسية، نظمت العديد من الفعاليات في كل محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالغفار، في بيان أمس، أن الأمانة العامة للصحة النفسية قدمت خدمات التدريب للفريق العلاجي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في تخصص (النساء والتوليد) حول كيفية التعامل مع الأمراض النفسية المصاحبة لفترات الحمل والرضاعة، إلى جانب تدريب العاملين في عيادات صحة المرأة، على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمرأة المعنفة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح أول قسم داخلي لمرضى الإدمان بمستشفى بني سويف، وقسم داخلي للمراهقين (بنين) في مستشفى المنيا، بالإضافة إلى افتتاح عيادات مستشفى ميت سراج لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وافتتاح وحدة للأطفال بمستشفى سوهاج.

وأضاف عبدالغفار أنه تم التنسيق مع 14 مستشفى تابعا للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتشغيل خدمة الإقلاع عن التدخين، بمشاركة 18 عيادة متنقلة في مستشفيات (المعمورة – مصر الجديدة – شبين الكوم – مركز عباس حلمي- مركز علوان).