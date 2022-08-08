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أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 8ر1% سنويا إلى 232ر588 تريليون ين (35ر4 تريليون دولار)، بعد نموها بنسبة 2ر1% خلال يونيو الماضي وفق البيانات النهائية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر2% سنويا إلى 898ر511 تريليون ين، في حين استقر الإقراض من صناديق الادخار عند مستوى 333ر76 تريليون ين.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% إلى 422ر3 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق.