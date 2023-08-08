 وزير داخلية باكستان: مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أغسطس 2023 1:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

وزير داخلية باكستان: مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 12:28 م

أدان وزير الداخلية الباكستاني رنا صنع الله خان، بشدة التفجيرات التي وقعت في جنوب منطقتي وزيرستان، وكيش بإقليم بالوشستان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وأعرب الوزير، في بيان، عن تعازيه لأسر الشهداء، ونقلت الوكالة عنه القول: "رحم الله أرواح الشهداء ومنحهم السلام الأبدي وأسكنهم أعلى درجات الجنة".

وأضاف الوزير، أن "الأعمال الغادرة التي تقوم بها العناصر المعادية للوطن لن تضعف معنوياتنا"، متابعا: "تحارب قوات الأمن الإرهابيين، وستتواص الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك