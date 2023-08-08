وزير داخلية باكستان: مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين

أدان وزير الداخلية الباكستاني رنا صنع الله خان، بشدة التفجيرات التي وقعت في جنوب منطقتي وزيرستان، وكيش بإقليم بالوشستان، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وأعرب الوزير، في بيان، عن تعازيه لأسر الشهداء، ونقلت الوكالة عنه القول: "رحم الله أرواح الشهداء ومنحهم السلام الأبدي وأسكنهم أعلى درجات الجنة".

وأضاف الوزير، أن "الأعمال الغادرة التي تقوم بها العناصر المعادية للوطن لن تضعف معنوياتنا"، متابعا: "تحارب قوات الأمن الإرهابيين، وستتواص الحرب ضد الإرهاب حتى يتم القضاء التام على الإرهابيين".