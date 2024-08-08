سقوط واجهة مبنى يؤدي إلى مقتل راكب بمحطة ترام في التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص حتفه، اليوم الخميس عندما سقطت عليه واجهة مبنى خلال عاصفة، أثناء انتظاره في محطة ترام في وسط براغ.

وقد أصيب الشخص جراء سقوط حطام من واجهة المبنى. وقالت متحدثة لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي" إن خدمات الطوارئ حاولت دون جدوى إنقاذ حياته، لكنه توفي في مكان الحادث.

وأفادت الشرطة أنه لم يتم التعرف على هوية القتيل حتى الآن.

ومازال التحقيق يجري بشأن السبب الدقيق للانهيار الجزئي لواجهة المبني، لكن عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة كانت تضرب براغ وقت وقوع الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء بعد الظهر إنها أزالت 100 كيلوجرام إضافية من إفريز السقف المتضرر كإجراء احترازي.