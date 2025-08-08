وزارة العمل تعلن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية العراقية للعمال المصريين

ناشدت وزارة العمل، اليوم الجمعة، مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين عملوا سابقًا في القطاع الخاص بدولة العراق، وخرجوا على المعاش، بسرعة التوجه إلى الجهات المحددة لاستلام مستحقاتهم المتأخرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأسماء المدوّنة في "كشف يوم الثلاثاء" الموافق 12 أغسطس 2025، عليهم التوجه إلى مصرف الرافدين – فرع القاهرة بشارع التحرير، في منطقة الدقي، لاستلام مستحقاتهم، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي السارية، وأصل "الهوية التقاعدية".

كما ناشدت الوزارة المدرجين في "كشف يوم الأربعاء" الموافق 13 أغسطس 2025 بالتوجه كذلك إلى مصرف الرافدين – فرع الدقي، في حين يتعين على المدرجين في "كشف يوم الخميس"، التوجه إلى مقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وذلك لاستلام البطاقات البنكية الخاصة بهم التي تم استخراجها بالتنسيق مع الجانب العراقي.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل المصرية والعراقية، والتي تُعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس 2025، في إطار جهود وزارة العمل المصرية لرعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج.

وذكرت أنه تم بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين تمهيدًا لصرفها للمستحقين، كما جرى التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاستخراج البطاقات البنكية اللازمة.

ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الجداول الثلاثة المرفقة مع البيان إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة صباحًا، والتوجه إلى المقرات المذكورة لكل يوم وفقًا للكشف المرفق، مع إحضار المستندات المطلوبة.