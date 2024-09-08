مصرع 16‬ شخصا في سقوط حافلة من منحدر جبلي بجنوب اليمن

أفادت مصادر محلية وسكان، بأن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب شخصان اليوم الأحد، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع بمحافظة لحج في جنوب اليمن.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن حافلة الركاب سقطت من منحدر جبلي على الطريق الرابط بين عدن وتعز في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج ، مشيرة إلى أن القتلى بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الحافلة، مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها في واد صخري.

وأشارت إلى أن جثث الضحايا تطايرت من داخل الحافلة بسبب قوة الحادث الذي وصف بالمروع.

ويمر طريق الصحى-كربة بين جبال شاهقة، إذ يشهد حوادث يومية نظرا لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية فضلا عن تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه رغم عدم مناسبته لمثل هذا النوع من المركبات.

وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجددا على مآسي الممرات الجبلية الوعرة والخطيرة التي اتخذها المسافرون بديلا اضطراريا وسط استمرار الصراع منذ عشر سنوات في البلاد.



