وزير الشباب يؤكد ضرورة الربط بين العلم والجوانب التطبيقية بمجال الرياضة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكلية التربية الرياضية بنين، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، خلال مشاركة الوزير ضمن لجان امتحانات تأهيلي الدكتوراة بالكلية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ضرورة الربط بين العلم والجوانب التطبيقية في مجال الرياضة، مشيرا إلى أننا نسعى إلى الاستفادة من المشاريع البحثية للشباب التي تقدم لتطوير المنظومة بأكملها.

ومن جهته، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبا دراسيا أكاديميا متميزا يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

وقال الدكتور عماد العزباوي إن اختبارات تأهيلي الدكتوراه تتميز بتنوع التخصصات الرياضية والتي تضيف وترتقي بالمجالات الرياضية المختلفة.