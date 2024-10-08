الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا يافا وأم الرشراش

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية مساء اليوم تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت يافا بصاروخين بالستيين، والأخرى استهدفت يافا وأم الرشراش بطائرات مسيرة.



وأوضحت في بيان: "تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت منطقة يافا في فلسطين المحتلة بصاروخين باليستيين، والأخرى استهدفت منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين بعدة طائرات مسيرة نوع يافا و صماد4 بتأريخ 07-10-2024".



وأضاف البيان: "نحيي مجاهدي المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة والمجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى".

كما أكد: "مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو وفرض الحصار البحري حتى وقف العدوان على غزة ولبنان".



هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وسط ذعر كبير لدى الناس والغاء فعاليات ذكرى 7 أكتوبر.

وتسبب الصاروخ اليمني في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى الركض بحثا عن ملاجئ.

وأكدت وسائل إعلام عبرية توقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب عقب تأكيد إطلاق الصاروخ.

وأوضحت "القناة 12" العبرية أن "الصاروخ الباليستي أطلق تجاه منطقة تل أبيب الكبرى، وجاء خلال الإعداد لمراسم إحياء ذكرى 7 أكتوبر".

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن، وانفجرت على علو منخفض في أجواء تل أبيب.