سلسلة جديدة من الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مصادر أمنية، بشن إسرائيل سلسلة جديدة من الغارات الجوية في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الموالي لإيران.

وتصاعد دخان كثيف برتقالي اللون فوق منطقة الشياح الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المنطقة تم استهدافها بصاروخين إسرائيليين على الأقل.

وسُمع دوي انفجارين شديدين في أنحاء العاصمة بيروت.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق العاصمة بيروت، مما تسبب في حالة من الذعر بين آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المدارس ومواقف السيارات هربا من القصف الإسرائيلي.

وتركز القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت في وقت سابق من اليوم سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ترافقت مع تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، واستهدفت مناطق الرويس والليلكي والمريجة ومحيط ملعب الراية والشياح.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على مدينة صور مستهدفا منزلا ما أدى إلى مقتل شخص وجرح عدد من الأشخاص. كما أغار على بلدتي باريش ومجدل زون وأطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وبلدات علما الشعب، والخيام والبرج الشمالي وطيردبا والمنطقة الواقعة بين بلدتي دبين وبلاط في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق الجنوبية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على بلدات الخيام وزبدين، وطيرحرفا، الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وبلدتي كفركلا، الخيام، وأطراف بلدة أبل السقي، وسهل مرجعيون، وبلدة دبين في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على الضاحية الجنوبية استهدف منطقة عين الدلبة، كما أغار على بلدات خربة سلم، وأرنون وجناتا وطيردبا وكفرا ومعركة والنبطية الفوقا وجبشيت وحاروف ومحلة كورنيش بلدة جباع، والمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغار الجيش الإسرائيلي أيضا على مبنى مركز إطفاء تابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برعشيت الجنوبية مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف لبلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على محافظة النبطية أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح".

وفي بيان ثان منفصل أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة 46 بجروح".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان ثالث أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على محافظة البقاع أدت إلى إصابة اثني عشر شخصا بجروح".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة العباسية الجنوبية. كما أغار على بلدة يارين الحدودية في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا والمجادل الجنوبيتين، والمنطقة الواقعة بين بلدتي الرمادية والشعيتية في جنوب لبنان. كما شنّ سلسلة غارات استهدفت بلدات البازورية، زوطر الشرقية، جرجوع، كوثرية السياد وزفتا في جنوب لبنان. وقتل 4 مواطنين بينهم مؤهل في الجيش اللبناني، جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة صريفا في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة قليا في البقاع الغربي شرق لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة المطرية وعلى أطراف بلدتي الحلوسية وبدياس وأطراف بلدة السريرة في جنوب لبنان. وفجراً، أغار على محلة الحمرا الواقعة بين بلدتي بريقع والزرارية الجنوبيتين. كما أغار على أطراف بلدة قصرنبا في البقاع شرق لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.