الأهلي يحدد خريطة توزيع 52 ألف تذكرة لمواجهة العين الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي خريطة توزيع تذاكر مباراة الفريق ضد العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في كأس فيفا إنتركونتينتال.

وأشار شلبي عبر قناة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء إلى أنه تم الاستقرار على طرح 52 ألف و500 تذكرة لهذه المباراة.

وأضاف "سيتم تخصيص 17 ألف تذكرة للدرجة الثالثة شمال، ومثلها للثالثة يمين، و3500 تذكرة للدرجة الثانية و1200 تذكرة للمقصورة الأمامية".

وكشف المدير التنفيذي للأهلي أيضا أن نادي العين طلب 800 تذكرة لجماهيره، وقررنا زيادة العدد إلى 2200 تذكرة في الدرجة الأولى يمين بالجانب السفلي.

وتابع أيضا أن هناك 300 تذكرة للفريق الإماراتي في الدرجة الأولى يمين، وتخصيص المقصورة الزجاجية لنادي العين.

وأتم تصريحاته "سيتم طرح 1600 تذكرة لجماهير الأهلي في المقصورة أولى شمال بالجانب السفلي إضافة إلى 5 آلاف تذكرة للدرجة الأولى بالجانب العلوي.