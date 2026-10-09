الشرطة الأمريكية تقتل بالرصاص مسلحا بمسدس وسكين في محكمة فيدرالية

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل رجل مسلح بمسدس وسكين، بعد أن أطلق رجل أمن النار عليه، اليوم الخميس، داخل مدخل مزدحم لمحكمة فيدرالية في ناشفيل، أكبر مدن ولاية تينيسي.

وقال دون آرون، المتحدث باسم شرطة مدينة ناشفيل، إن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، حاول إطلاق النار من مسدسه لكنه أخفق، ثم استل سكينا في نحو الساعة 930 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح آرون أن "رجل الأمن أطلق النار على الرجل المسلح"، مضيفا أنه تم نقل الرجل إلى أحد المستشفيات، حيث أُعلن عن وفاته.

وأشار آرون إلى أن الرجل من خارج الولاية، ولم يتسن للمحققين على الفور معرفة سبب وجوده في المحكمة، لم يكشف تفتيش سيارته "عن أي شيء ينطوي على تهديد."