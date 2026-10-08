أمريكا: لجنة ديمقراطية تقاضي إدارة ترامب

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رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إعلانات تلفزيونية روجت لرسالته السياسية وبلغت تكلفتها ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

وتصنف الدعوى، التي قدمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لدئرة مقاطعة كولومبيا، الإعلانات على أنها دعاية غير قانونية ممولة من الحكومة، وتتهم ترامب بتوجيهها شخصياً.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان عدم قانونية هذه الإعلانات ووقف استخدام الأموال الفيدرالية في سداد تكلفتها.

ويواجه ترامب انتقادات حزبية متباينة بسبب هذه الإعلانات التي تمجده وتعكس خطابه الانتخابي، بالتزامن مع إدلاء الناخبين بأصواتهم في الاقتراع المبكر وقبل أقل من شهر على موعد انتخابات التجديد النصفي.