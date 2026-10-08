مشروع المواجهة والتجوال يختتم مرحلته السابعة في حلايب وشلاتين بأكثر من 50 ألف مستفيد

- عروض مسرحية وورش فنية وبرامج لاكتشاف المواهب تصل إلى المناطق الحدودية

اختتم مشروع "المواجهة والتجوال" مرحلته السابعة بمحافظة البحر الأحمر، بعد أن وصلت فعالياته إلى حلايب وشلاتين، في ختام جولة بدأت من محافظة قنا وشملت عددا من المحافظات والمناطق الحدودية، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف مستفيد، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت المرحلة السابعة برعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، ضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ومن خلال مشروع "المواجهة والتجوال" بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، مدير المشروع، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من مؤسسات الدولة.

وقال الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، في تصريحات صحفية، إن الرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع "المواجهة والتجوال" تمثل دعما كبيرا للجهود الرامية إلى إيصال المسرح والفنون إلى مختلف ربوع الجمهورية، وهو ما انعكس على اتساع نطاق المشروع خلال مرحلته السابعة، ووصول فعالياته إلى عدد كبير من المحافظات والمناطق الحدودية، ووصولها إلى أكثر من 50 ألف مستفيد.

وأضاف أن هذا الدعم يعزز قدرة البيت الفني للمسرح على مواصلة تنفيذ المشروع وتطوير برامجه، من خلال تقديم عروض مسرحية وورش فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، بالتوازي مع اكتشاف المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها، مؤكدا أن الوصول إلى حلايب وشلاتين يمثل نموذجا لما يمكن أن تحققه هذه الرعاية من أثر مباشر في توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة الخدمة الثقافية والفنية للجميع.

من جانبه، قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع "المواجهة والتجوال"، إن محطة حلايب وشلاتين مثلت ختاما مميزا للمرحلة السابعة، لما شهدته من تفاعل كبير مع العروض والأنشطة المصاحبة، موضحا أن البرنامج حرص على الجمع بين العرض المسرحي والورش الفنية والأنشطة الثقافية، بما يتيح للجمهور تجربة متكاملة.

وأشار الشرقاوي إلى أن التفاعل مع الفعاليات، خاصة من الأطفال والشباب، يؤكد أهمية استمرار المشروع وتطوير برامجه، منوها بأن كل محطة تتيح فرصة جديدة للتواصل مع الجمهور والتعرف على المواهب المحلية.

وشهدت المحطة الختامية، التي امتدت على مدار أسبوع، فعاليات في قصر ثقافة شلاتين وأبو رماد وبيت ثقافة رأس حدربة وقصر ثقافة حلايب، تضمنت عروضا مسرحية، وورشا في التمثيل والأداء الدرامي، وأنشطة للأطفال، ومسابقات ثقافية، إلى جانب إتاحة الكتب والإصدارات الثقافية بالمجان.

وتستهدف المرحلة السابعة تقديم الخدمات الثقافية والفنية لنحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات للفنون الشعبية، وتوزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، فضلا عن ورش ومعارض للحرف اليدوية والتراثية.

ويواصل مشروع "المواجهة والتجوال" جولاته ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتوسيع قاعدة جمهوره، وإتاحة التجربة المسرحية والأنشطة الفنية والثقافية أمام الجمهور في مختلف ربوع الجمهورية.