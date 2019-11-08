كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن علاقة نجم الفريق ليونيل ميسي بأنطوان جريزمان، في ظل الحديث عن وجود خلافات كبيرة بينهما.

ويستضيف برشلونة غدًا السبت على ملعب «الكامب نو» نظيره سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند سؤاله عن علاقة ميسي وجريزمان السيئة: "هي مجرد تكهنات، هناك الكثير من الحديث عن علاقة ميسي وجريزمان وهي في الحقيقة أبسط بكثير مما تبدو".

وأضاف فالفيردي: "جريزمان لاعب يعطينا الكثير في الناحية الدفاعية، نحن نحبه ونحترمه، يجب عليه أن يجد نفسه في برشلونة، وأن يعتاد على زملاؤه".

وعن إمكانية مشاركة سواريز غدًا أما سيلتا فيجو تابع فالفيردي: "من الممكن أن يشارك سواريز غدًا، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث في آخر تدريبات الفريق".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.