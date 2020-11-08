مدير الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا

بعث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالتهنئة إلى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.

وأعرب جيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال جيبريسوس، في تغريدة عبر حسابع الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد" "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".

​وأضاف جيبريسوس، إن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".