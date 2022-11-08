عفاف شعيب: والدى كان رافض التحاقى بالفن وأمي دعمتني

حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عن حياتها الخاصة قائلة: "أنا من مواليد القاهرة شارع ساحل الغلال "ماسبيرو"، وأنا لست من مواليد البحيرة كما يشاع، حتى إن أرض أحد الفنادق الشهيرة بالتحرير كانت ملكا لخالى ووالدى، ولكن تم تأميمها، وحاولنا كثيرا استرداد هذه الأرض ولم ننجح .

وأضافت عفاف شعيب: "كنت بحب أسمع أبلة فضيلة وأنا صغيرة وكنت أشعر بالسعادة وبتجنن إزاى الصوت ده بيطلع من الجهاز ده، وحافظة أغنية البرنامج إلى الآن".

وتابعت: "والدي رفض التحاقي بالفن ووالدتي كانت موافقة، والتحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وقلت لوالدي إنني عندما أتخرج سأصبح مذيعة مشهورة مثل ليلي رستم وهمت مصطفى وغيرهما، وكان والدي يحبهما ولذلك وافق، وكان في دفعتى بالمعهد عدد من نجوم السينما، منهم، أحمد زكى وأحمد عبد الوارث وأحمد ماهر، ومصطفى متولى".