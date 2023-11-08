غلق محال ومخازن مخالفة بحى المعادى جنوب القاهرة

قاد اللواء طارق بحيرى، رئيس حى المعادي، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات المحال والمرافق والتموين والطب البيطرى والإشغالات، لرفع التعديات والتصدى لكل أنواع المخالفات بنطاق حى المعادى.

وأوضح بحيرى، اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات من شارع ١٠٨ والارتقاء بالحالة العامة للشارع، مضيفًا أنه أغلق وشمع محلًا للأحذية بدون ترخيص بعمارات أبراج عثمان بنطاق الحى.

وأشار رئيس حى المعادى، إلى غلق وتشميع مخزن بشارع ٦ بدون ترخيص بناء على خطاب التنظيم والرصد البيئي، منوهًا بإيقاف أعمال مخالفة بدون تصريح بشارع ٢٠٦، والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.