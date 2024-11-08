قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن كابتن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا، السبت، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

ضمت القائمة كل من، أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبدالله جمال، في حراسة المرمى، محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدي، محمد خطاري، عبدالكريم مصطفى، هشام محمد، عبدالله السعيد، محمد بيومي، محمد حسن، علي الملواني، محمد عبد السميع، عمر القط، نادر فرج، مروان حمدي، خالد النبريصي، محمد زيدان، عبدالله محمد، إبراهيم عبد العال وإريك تراوري.

واستهل الإسماعيلي مشواره في مسابقة الدوري، بالتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد الإسماعيلية.