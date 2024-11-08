جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه اعترض صاروخا فوق منطقة البحر الميت "جرى إطلاقه من اليمن".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت فوق منطقة البحر الميت وأجزاء من شمال إسرائيل، قبل الإعلان عن عملية الاعتراض، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أسقط الحوثيون في اليمن ما وصفه شهود بأنها طائرة بدون طيار أمريكية، في أحدث إسقاط محتمل لطائرة تجسس أمريكية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعلم الجيش الأمريكي بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت والتي تظهر ما بدا أنه طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.

وقال الجيش الأمريكي إنه يحقق في الحادث، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ولم يتضح على الفور طراز الطائرة التي تم إسقاطها في الفيديو الليلي منخفض الجودة.

ويمتلك الحوثيون صواريخ أرض-جو قادرة على إسقاط الطائرات مثل الصاروخ الإيراني المعروف باسم 358.