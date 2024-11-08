قال الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش إنه لم يشهد أي شجار بين والديه طوال طفولته، معقبًا: «كانت علاقتهما مثل سويسرا، بلا أي مشاكل».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن والديه لم يختلفا أو يتعاركا أمامه بالكلام قط، متابعا: «على قدر ما هذا الشيء إيجابي بالمنطق؛ لكن فيه جانب سلبي، لأني في حياتي ما رأيت أبويا يراضي ويصالح الوالدة بعد ما زعلها، ما اتعلمت كيف! لأن في أي علاقة صحية لازم الاثنين يعرفوا يختلفوا».

وأوضح أنه لم يفهم سر استمرار علاقتهما، فهما كانا -في رأيه- كزيت الزيتون والخل كلاهما صحي؛ لكنهما لا يختلطان، مضيفا: «ما كنت أرى سببا يفرض أن يكونا منفصلين، لكن لم أفهم كيف يعيشان معا، وكنت أقول كيف مع بعض؟».

وأكد أنه لم يتفاجأ كثيرًا بانفصالهما، معقبا: «ما استغربت يوم الانفصال بشكل كبير، لأني لم أرهما ولا مرة فريقا واحدا وأصدقاء يضحكان».

من جانبها قالت والدته رائدة الأعمال الاجتماعية هالة كاظم، إنها ، إنها دفعت ثمنا باهظا مقابل حريتها، مضيفة:« دفعت ثمنا باهظا سلبا وإيجابا، لكن ما أجمل الحرية على مستوى أبسط الخيارات -لا أقصد بالحرية مخالفة القانون- بل أن أتمكن من اختيار ما أريد، مثلا أختار أن أعمل أو لا أعمل، أو اختار هذا الأكل اليوم».