بيانات: كيا تقترب من مستهدف مبيعاتها السنوي لأول مرة منذ 12 عاماً

أظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تحقق شركة كيا مستهدف مبيعاتها السنوي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، مدعومةً بإطلاق سيارات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الإقليمية في مجال أنظمة الدفع.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إجمالي مبيعات شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية بلغ مليونين و 769 ألفا و 954 سيارة حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 1ر5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات. وارتفع عدد السيارات المباعة محليًّا بنسبة 4ر7% على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد السيارات المباعة في الخارج بنسبة 5ر4%.

وتمثل أرقام المبيعات للفترة من يناير إلى أكتوبر 7ر82 % من هدف المبيعات الذي حددته الشركة لعام 2026 والبالغ 35ر3 مليون سيارة.

ووفقًا لمراقبين في القطاع، إذا استمرت مبيعات الشركة بالمعدل الحالي الذي يزيد عن 291 ألف سيارة شهريًّا خلال الفترة المتبقية من العام، فستحقق الشركة هدفها السنوي للمرة الأولى منذ عام 2014.

ولطالما فشلت كيا في تحقيق أهدافها السنوية للمبيعات على مدار 11 عامًا منذ عام 2014، عندما باعت أكثر من 3 ملايين سيارة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة.

وقد يُعزى أداء مبيعاتها القوي حتى الآن هذا العام إلى طرح طرازات جديدة تتوافق مع متطلبات أنظمة الدفع في مختلف المناطق، وفقًا لما ذكره المراقبون المحليون.

وأطلقت كيا مجموعة من الطرازات الجديدة منذ العام الماضي، بما في ذلك شاحنة البيك أب متوسطة الحجم "تاسمان" وسيارتين كهربائيتين جديدتين بالكامل هما: "كيا إي في 4" و"كيا إي في 5".

وفي الربع الثالث وحده، قفزت مبيعات سياراتها الكهربائية الهجينة في الولايات المتحدة بنسبة 118% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 69 ألف سيارة، مما ساعد الشركة على تحقيق أول حصة سوقية لها في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 10%.