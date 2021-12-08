عون يطمئن اللبنانيين: أية محاولة للتدخل في الانتخابات النيابية ستواجه بقوة

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع، مؤكّدًا أنه لا داعٍ للقلق أو الأخذ بالشائعات، وأن أية محاولة للتدخل فيها ستواجه بقوة.

جاء ذلك خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنانـ يوانا فرونيسكا، التي أطلعته على المداولات التي تمت مؤخرا في مجلس الأمن حول القرار 1701 (بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل)، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وتطرق اللقاء أيضًا إلى التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى لبنان خلال الشهر الجاري.

وقال عون: "لبنان ملتزم بتطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701، والاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد".