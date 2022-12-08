قدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية.

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الإحصاء: التضخم الشهري يرتفع بنسبة 2.5% خلال نوفمبر الماضي

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) على أساس شهري إلى 140.7 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 2.5% عن شهر أكتوبر 2022.

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الإحصاء: 36.7 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال أول 9 أشهر من 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 36.7%.

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18.9% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال أول 9 أشهر من 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.

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التخطيط: 9.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهه لأسوان بخطة 2022-2023

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة أسوان في خطة 2023/22، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2022/21، حيث تمثل 2.3٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، وحوالي 321 مشروع تنموي.

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التجاري الدولي يخطر البورصة بتعيين هشام عز العرب رئيسا للبنك

أعلن البنك التجاري الدولي، اليوم، أنه بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، تقرر تعيين هشام عز العرب رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك خلفا شريف سامي، والذي سيستمر عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك، وفقا لإفصاح البنك للبورصة المصرية.

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المالية: سددنا 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرا رغم الأزمات الراهنة

أكد محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون فى مساندة القطاع التصديرى لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى «100 مليار دولار صادرات»، موضحًا أننا سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات.

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البورصة تقترب من 15 ألف نقطة

واصلت البورصة المصرية استقرارها في المنطقة الخضراء، متحركة صوب تحقيق مستوى 15 ألف نقطة، إذ صعدت خلال جلسات معدودة ما يقترب من ألف نقطة.

وأنهى المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 التعاملات مرتفعا بنسبة 0.4% ووصل إلى 14838 نقطة.

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الذهب ينخفض 80 جنيها خلال اليوم وعيار 21 يسجل 1620 جنيها

تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم بنحو 80 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر نحو 1620 جنيها، مقارنة بـ1700 جنيه فى نهاية تعاملات أمس، بحسب نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق.

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