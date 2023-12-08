اتهام نجل بايدن بعدم دفع ضرائب مستحق عليه في الفترة من 2016 إلى 2019

وجهت السلطات الأمريكية، اتهاما لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، في لوس أنجليس أمس الخميس، في قضية ضرائب اتحادية، في بداية قضية جنائية ثانية تجرى وقائعها خلال حملة إعادة الانتخاب التي يخوضها الأب.



ووفقا للائحة الاتهام المؤلفة من 56 صفحة، اتهم بايدن الذي يقيم في ماليبو، بعدم دفع ضرائب مستحق عليه في الفترة من 2016 إلى 2019، وبتهمة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة ومزورة في 2018.



وجرى الكشف عن لائحة الاتهام المؤلفة من تسع تهم عشية وصول الرئيس جو بايدن إلى كاليفورنيا الجنوبية، في أول حملة لجمع الأموال يحضرها بشكل شخصي هناك منذ توقفت إضرابات صناعة الترفيه بشكل مؤقت.



وفي وقت سابق العام الجاري، اتهم بايدن في ديلاوير بالكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا في أكتوبر 2018 في وقت كان مدمنا لمخدر الكوكايين، وفقا للائحة الاتهام. ولم يعترف بذنبه في الاتهامات التي لا يتم توجيهها كقضية قائمة بذاتها.