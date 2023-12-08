أحمد مرعي يكشف كواليس رحيله عن سلة الزمالك

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كشف أحمد مرعي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ما دار في اجتماعه بهشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي والتي أعقبها إعلان توجيه الشكر للمدير الفني.

ووجه مجلس إدارة الزمالك أمس الشكر لأحمد مرعي عن الفترة التي قضاها في القيادة الفنية في ظل تراجع نتائج الفريق.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية :" لم اتقدم باستقالتي من منصبي ولكني عقدت جلسة مع هشام نصر وكشفت له كل الأوراق وحقيقة وضع كرة السلة في مصر بشكل عام والزمالك بشكل خاص".

وأضاف :" الأهلي والاتحاد حاليًا هم الأفضل وبفارق كبير عن باقي الأندية".

وأوضح :" تسلمت فريق السلة في ظروف خاصة وحاولت تطوير مستوى اللاعبين وإبرام تعاقدات جديدة ولكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب".

وشدد مرعي على أنه طلب من مجلس الإدارة الحصول على كافة مستجقاته المالية على غرار الكولمبي أوسوريو المدير الفني السابق لفريق كرة القدم".