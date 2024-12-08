 11 فيلما تشارك في مسابقة محمد بيومي بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير - بوابة الشروق
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11 فيلما تشارك في مسابقة محمد بيومي بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير


نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 12:12 م

كشفت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير عن قائمة أفلام مسابقة الشباب والطلبة والتي تحمل اسم رائد السينما المصرية "محمد بيومي"، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التي تنطلق في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة أفلام "إن غاب القط" إخراح ماريان حنا، "لحظة" إخراج جومانا خاطر، "فقدان" إخراج رامي الكساب، "بعيد عن ذلك" ماريو جبالي، "الطابق السفلي" إخراج فيراس إيتاني، "آمال" إخراج ضحى صفصي، "مكان غارق بالتفاصيل" إخراج جورج أشقر، "العربية الألماني" إخراج عمر علي، "مفعول به" إخراج كريم أشرف ندا، "كان نفسي" إخراج أسامة القزاز، وفيلم "ناديني" إخراج فاندر رفعت.


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