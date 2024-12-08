سياسي عراقي سني يصف سقوط نظام بشار الاسد بأنه نهاية حقبة الديكتاتورية في سوريا

وصف السياسي العراقي خميس الخنجر اليوم الأحد سقوط حكم الرئيس السوري بأنه" نهاية حقبة الحكم الديكتاتوري في سورياـ وبداية عهد جديد نأمل منه وفيه الخير والتقدم للشعب السوري".

وقال الخنجر زعيم تيار السيادة العراقي السني في منشور على موقع إكس " لقد سطّر السوريون واحدة من أعظم وأنبل قصص الكفاح لنيل الحرية والكرامة والعدل وقدموا الغالي والنفيس من أجلها على مدار 50 عاما" .

ودعا" جميع الدول بلا استثناء إلى احترام خيارات الشعب السوري في تقرير مصيره وكتابة مستقبله، وعدم التدخل بشؤونه، ونأمل بداية خير له نحو دولة تؤمن بالمواطنة والحريات وتسود فيها قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان دون إقصاء أو تهميش".