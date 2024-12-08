وزير الاتصالات السوري عن سقوط بشار الأسد: التغيير كان ضروريا

قال وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، إنهم يواصلون عملهم في كل المحافظات السورية مع تقديم الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن تغيير النظام كان ضروريًّا، عندما تصبح هناك عدم استجابة لمطالب الشعب.

وأوضح أن التغيير سيبدأ عبر بناء سوريا الحديثة التي تضم كل الأطياف دون استثناء، مؤكدا الوقوف يدًا بيد مع الجميع من أجل إعادة إعمار البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطط كثيرة سيتم وضعها على طاولة الحكومة سواء الحالية أو المقبل لبدء عصر جديد في كل الخدمات.



ونوه بأن الشعب السوري سيشعر بجودة ورفاهية الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وسيطرت ما تُعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.