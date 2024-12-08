مهرجان مراكش يمنح الفيلم الفلسطيني ينعاد عليكو النجمة الذهبية

منح مهرجان مراكش السينمائي الدولي يوم السبت جائزة "النجمة الذهبية" الكبرى لفيلم "ينعاد عليكو"، وهو دراما فلسطينية تدور أحداثها في إسرائيل، وكان سيناريو الفيلم قد فاز بجائزة في مهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر الماضي.

ويدور الفيلم، وهو من إخراج اسكندر قبطي، حول شخصيات إسرائيلية وفلسطينية تواجه ضغوطا عائلية واجتماعية في مدينة حيفا في الوقت الحاضر، ويشارك فيه ممثلون محترفون وغير محترفين. وهو أول فيلم فلسطيني يفوز بجائزة النجمة الذهبية في مهرجان مراكش.

وتنافس في المهرجان ثمانية أفلام روائية طويلة، كل منها إما أول أو ثاني فيلم لمخرجه، وعالجت الأفلام الفائزة قضايا اجتماعية في إطار أسري ، وهو الموضوع الذي أبرزته المديرة الفنية للمهرجان، ريمي بونهم، في افتتاح المهرجان.

كما منح المهرجان جائزة لجنة التحكيم لفيلمين إضافيين من الصومال والأرجنتين. ومنحت لجنة التحكيم المكونة من تسعة أعضاء جائزة لفيلم "القرية المجاورة للجنة" للمخرج مو هاروي، وهو فيلم يتناول قصة عائلة تعيش تحت تهديد الهجمات بالطائرات المسيرة وتحلم بحياة أفضل، وكذلك "الكوخ" للمخرجة سيلفينا شنيسر، الذي يعرض قصة أطفال يرتكبون عملا لا يمكن تصوره في منزل عائلة غنية .