قال الرئيس جو بايدن يوم الأحد إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، الذي اختفى قبل 12 عاما بالقرب من العاصمة السورية، على قيد الحياة وإن واشنطن ملتزمة بإعادته إلى وطنه بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من السلطة في دمشق.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "نعتقد أن بإمكاننا استعادته"، لكنه اعترف أنه "ليس لدينا دليل مباشر" على وضعه وشدد على أنه "يجب محاسبة الأسد".

وتابع بايدن أنه لا يزال يتعين على المسؤولين تحديد مكان وجود تايس بالضبط بعد اختفائه في أغسطس 2012 عند نقطة تفتيش في منطقة متنازع عليها غرب دمشق.

وقال " مازالنا ملتزمين بإعادته إلى عائلته".

وأظهر مقطع فيديو تم نشره بعد أسابيع من حادث الاختفاء تايس وهو معصوب العينين ويمسكه رجال مسلحون وهو يقول: "يا إلهي". ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين. ونفت سوريا علنا أنها تحتجزه.