محافظ القاهرة يكرم القيادات التنفيذية بعد الفوز بجائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ عربي

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

كما كرم المحافظ اللواء يحيى الأدغم السكرتيرالعام، واللواء طارق أبو العطا السكرتير العام المساعد تقديرًا لاسهامهم فى حصول محافظ القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربى كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.