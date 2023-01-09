حزب الرئيس السابق بولسونارو يدين اقتحام الكونجرس البرازيلي

أدان حزب الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحام مبنى الكونجرس الوطني ومواقع حكومية أخرى في العاصمة برازيليا.

وقال فالديمار كوستا نيتو زعيم الحزب الليبرالي الذي ينتمي له بولسونارو في تسجيل فيديو نشر يوم الأحد: "اليوم هو يوم حزين للأمة البرازيلية، الأحداث في برازيليا اليوم عار علينا جميعا، إنهم لا يمثلون حزبنا ، ولا يمثلون بولسونارو".

وتابع "نحن نؤيد المظاهرات المنظمة. تصرفات اليوم مخزية".

وفي وقت سابق، اقتحم أنصار بولسونارو الغاضبون الكونجرس والمحكمة العليا وقصر بلاناوتو، مقر الحكومة.

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، خسر الرئيس اليميني بولسونارو أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة في الانتخابات وترك منصبه مع بداية العام.

ولم يقر قط صراحة بهزيمته في الانتخابات.