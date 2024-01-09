وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى مطار العريش على متن طائرة حربية تحمل شحنة إغاثية لغزة

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش على متن طائرة حربية تحمل شحنة إغاثية لقطاع غزة.

واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الوزيران عقدا لقاء ثنائيًا، قبل الانتقال إلى جلسة مباحثات موسعة.

وذكر أن «جلسة المباحثات الموسعة تناولت تردي الأوضاع في غزة، وتقييمات الجانبين حول حتمية وقف إطلاق النار، والإدخال الكامل والمستدام للمساعدات، وكذلك تطورات المشهد الإقليمي الراهن، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

وتزور الوزيرة الألمانية، القاهرة؛ لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في المنطقة، في ضوء الحرب الدائرة في غزة، والتصعيد في الشرق الأوسط.

والتقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، في القدس المحتلة، أمس الأول الأحد.

وأعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن كاتس وجه الشكر إلى بيربوك، للدعم الألماني لإسرائيل، والجهود التي تبذلها ألمانيا من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.