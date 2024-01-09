حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره في غارات استهدفت سيارتهم جنوب لبنان

كشف الإعلام الحربي في «حزب الله» اللبناني، عن مقتل 3 من عناصره في غارات إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.



وأشار حزب الله، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام» إلى مقتل عيسى علي نور الدين «علي نجمة»، من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت.



ولفت إلى مقتل محمد شريف السيد ناصر «السيد شريف» من بلدة حي الفيكاني في البقاع، وكذلك حسن عبد الحسين إسماعيل «آدم» من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.



وذكرت مصادر، أن الضحايا لاحقتهم المسيرات الإسرائيلية قبل أن تصاب السيارة التي يستقلونها بصاروخ أدى إلى تدميرها، فيما هرعت سيارات الإسعاف لسحب الجثث والأشلاء.



وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه، وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.



وقال الحزب في بيان إنه استهدف «مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية».



ووضع الحزب هذا الاستهداف «في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه (..) وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ وسام طويل»، حسب البيان.