تعرف على مواعيد استقبال القراء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر مارثون ثقافى ليس فى مصر بل في الوطن العربي كله، وأحد أكبر الأحداث الثقافية بالعالم كله، والذى يأتى بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ55 فى 24 يناير الحالى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة، أما بالنسبة لمواعيد استقبال القراء في المعرض خلال أيام إقامته فهي كالتالي.



يفتح المعرض أبوابه ثانى يوم افتتاحه الرسمى حيث يفتتح فى 24 يناير، ويستقبل جمهوره صباح يوم 25 يناير 2024، فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاة الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء.



واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.