وزير الصناعة اللبناني: لبنان الجديد ينطلق اليوم لإنهاء الوجع الكبير

هنأ وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشيكان، الشعب اللبناني والدول العربية والعالم؛ بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، موجها الشكر لكل الدول العربية التي ساهمت بكل إمكانياتها في سبيل الوصول إلى هذه «اللحظة السعيدة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إن انتخاب عون يعتبر «مرحلة جديدة على جميع الأصعدة في لبنان»، بداية بالأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والاستثمارات.

واعتبر أن خطاب القسم كان «واضحا وصريحا» وعكس تفاصيل «لبنان الجديد»؛ الذي بدأت ملامحه بالتشكل مع انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة تأتي بعد خمس سنوات صعبة مر بها لبنان.

وذكر أن الحكومة الجديد التي ستتشكل؛ ستكون «حكومة إصلاحية بكل معنى الكلمة»، مضيفا أن مجلس النواب سيعمل على تطوير وتحديث القوانين اللبنانية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن «المهمة صعبة»، مشيرا إلى تطرق خطاب القسم إلى كل النقاط الأساسية ووجع اللبنانيين، مؤكدا أهمية فصل السلطات، لاسيما فصل القضاء عن السياسة، معتبرا أن ذلك ضروريا للمراقبة وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.

ولفت إلى تمسك لبنان باقتصاده الحر، والتواصل مع الدول العربية انطلاقا من اعتبار لبنان «فردا من العائلة العربية»، معبرا عن قدرة بلاده على تشكيل الحكومة على أساس الكفاءات بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية.

واختتم قائلا: «نحن اليوم نبني لبنان الجديد الذي انطلقت شرارته بانتخاب الرئيس اليوم؛ لأن الوجع اللبناني صار كثير كبير على جميع القطاعات».

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس ليحصل على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب.