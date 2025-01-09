وزير الداخلية التركي: 52 ألفا و622 سوريا عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر الماضي

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عودة 52 ألفًا و622 سوريًا إلى بلادهم، منذ انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر الماضي.

وتتواصل عمليات العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، من خلال معابر «جيلوة غوزو» و«يايلاداغ» و«زيتيندالي» الحدودية في ولاية هطاي التركية.

ويستخدم السوريون الذين لجأوا إلى تركيا خلال الحرب الأهلية في بلادهم البوابات الحدودية الثلاث في هطاي، للعودة إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام البعث الذي استمر 61 عامًا.

وينتظر الوافدون إلى معبر جيلوة غوزو الحدودي في قضاء الريحانية، في طوابير لإتمام إجراءات الجمارك في الممر الذي أنشأته قوات الدرك التركية للحفاظ على النظام.

وتساهم أيضًا مركبات وحدة الخدمة المتنقلة التابعة لإدارة الهجرة المنتشرة بجوار المعبر، في تسريع إجراءات الخروج.

كما تقوم فرق إدارة الهجرة أيضاً بمساعدة العائدين في حمل أمتعتهم ونقلها إلى الجانب السوري من الحدود.