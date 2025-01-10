 الإمارات تتسلم من لبنان عبدالرحمن القرضاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تتسلم من لبنان عبدالرحمن القرضاوي

أبوظبي - وام
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 11:29 م

تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن القرضاوي؛ بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.

وجاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وتؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.

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