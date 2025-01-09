وزير الكهرباء: مشروع الربط مع اليونان يتطلب توليد طاقة متجددة بقدرة 9 جيجاوات

قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «CNBC عربية»، اليوم الخميس، أن المشروع يتطلب وجود طاقة متجددة لدى الجانب المصري بقدرة تصل إلى 9 جيجاوات.

وأوضح أن القطاع الخاص المصري سيكون مسئولاً عن توليد الطاقة المتجددة اللازمة لعملية الربط، لافتًا إلى أن «التكلفة الاستثمارية للمشروع لم تتحدد بعد».

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.