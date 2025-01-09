 بدء عملية إخلاء وسط مدينة دريسدن الألمانية بسبب قنبلة من مخلفات الحرب - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2025 11:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بدء عملية إخلاء وسط مدينة دريسدن الألمانية بسبب قنبلة من مخلفات الحرب

دريسدن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 10:26 ص

بدأت في مدينة دريسدن الألمانية، عملية إخلاء في منطقة محيطة بموقع عُثر فيه على قنبلة جوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وانطلقت صافرات الإنذار في ساعة مبكرة من صباح اليوم إيذانا بإخلاء المنطقة.

وذكرت السلطات، أن نحو 10 آلاف شخص متضرر أصبح لديهم الآن مهلة بين الساعة السابعة والتاسعة صباحا (التوقيت المحلي) لمغادرة المنطقة في وسط المدينة؛ لتبدأ بعد ذلك عملية إبطال مفعول القنبلة.

وعُثر أمس الأربعاء على القنبلة الإنجليزية أثناء أعمال هدم لجسر كارولا المنهار في مدينة درسدن.

وتأثر جزء كبير من الحي القديم في دريسدن بالإغلاق واسع النطاق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك