بلينكن يؤكد مجددا: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قريب جدا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"، معربا عن أمله في أن يتم "إنجازه" قبل تسليم الدبلوماسية الأمريكية إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بلينكن، خلال محطة له في باريس لحضور اجتماعات يوم الأربعاء: "في مجالات متعددة، نقوم بتسليم أمور، بعضها لم نتمكن من استكماله، ولكنها تخلق فرصا حقيقية للمضي قدما بطريقة أفضل".

وأشار بلينكن إلى أنه حتى إذا لم تتحقق خطط إدارة الرئيس جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن هذه الخطط سيتم تنفيذها بعد ذلك.

وأضاف: "أعتقد أنه عندما نصل إلى هذا الاتفاق، وسنصل إلى هذا الاتفاق، سيكون على أساس الخطط التي قدمها الرئيس بايدن للعالم".