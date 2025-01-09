 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 1:04 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 1:04 م

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي أشرف داري من رحلة كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بسبب إصابة اللاعب المغربي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "الأشعة أثبتت إصابة أشرف داري بشد في العضلة الخلفية".

وتابع "اللاعب بدأ على الفور تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيز عودته للتدريبات الجماعية".

وتعرض المدافع المغربي أشرف داري للإصابة في العضلة الخلفية لمباراة الأهلي ضد سموحة وغادر بين الشوطين.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

وتغادر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار ظهر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان.


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