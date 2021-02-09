قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دور الوزارة الرئيسي زيادة المعروض وزيادة إنتاجية الأرض، إضافة إلى إحداث طفرة في التوسع الأفقي والرأسي، مشيرًا إلى التنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم الأسواق ومستوى الأسعار.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السيد المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، أن بعض الجهات الأخرى تضطلع بوضع سعر مناسب لكلا الطرفين المنتج والمستهلك، موضحًا أن الوزارة تضع استراتيجية تسعير لبعض المحاصيل كالقمح.

ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في فتح أسواق جديدة للبطاطس والموالح، الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات، موضحًا أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.

وذكر متحدث الزراعة أن الوزارة استطاعت فتح 38 سوقًا، بالرغم من تأثر العالم بجائحة كورونا وتداعيتها على السياحة، مؤكدًا أن حجم الأسواق المفتوحة ساعد في استقرار الصادرات الزراعية.