يزور مفوض إدارة الأزمات الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، اليوم الخميس، المناطق المتضررة في تركيا بسبب الزلزال، كجزء من تنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان من المفوضية الأوروبية في القاهرة اليوم، قدم الاتحاد واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ قدم دعمًا طارئًا إضافيًا لكل من سوريا وتركيا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له، والمساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 6.5 مليون يورو.

وأشار إلى أن السلطات السورية طلبت صباح أمس، تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، شاملة فرق البحث والإنقاذ والمأوى والأدوية.

وأضاف أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتوجيه العروض الممكنة على الفور إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا في سوريا.

بالإضافة إلى ذلك ، تعلن المفوضية اليوم أيضًا عن تقديم 3.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة لسوريا لمساعدة المحتاجين للوصول إلى المأوى والمياه والصرف الصحي والمواد الصحية المختلفة التي يحتاجونها حاليًا ، فضلاً عن دعم عمليات البحث والإنقاذ. .

وقال البيان: "علاوة على ذلك ، يتعاون الاتحاد الأوروبي في سوريا بشكل وثيق مع شركائنا في المجال الإنساني. نقوم بتعديل مشاريعنا الإنسانية الجارية للاستجابة للأزمة. يدعم شركاؤنا والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المرافق الطبية المتضررة بالمجموعات الطبية ، وتوفير الغذاء والمأوى ، وإصلاح البنية التحتية المتضررة".

وفي تركيا ، بعد الطلب يوم الاثنين 6 فبراير لتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي ، يشمل دعم الاتحاد الأوروبي الآن: مساعدة أولية بقيمة 3 ملايين يورو في حالات الطوارئ لتعزيز جهود الاستجابة في البلاد.

ويأتي هذا بالإضافة إلى 31 فريقًا للبحث والإنقاذ و 5 فرق طبية قدمتها 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وألبانيا والجبل الأسود وصربيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وتضم الفرق أكثر من 1500 رجل إنقاذ و 100 كلب بحث وإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك ، طلبت تركيا أمس مواد المأوى عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقدمت ألمانيا وليتوانيا وسلوفينيا بالفعل البطانيات والخيام والمدافئ.