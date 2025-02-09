تستضيف الإعلامية لما جبريل، اليوتيوبر MrBeast، في حلقة خاصة تذاع عبر قناة on، في التاسعة مساء الخميس المقبل، ليتحدث عن كواليس أعظم مغامرة مصورة في التاريخ من داخل الأهرامات، والتي استمرت 100 ساعة، لاستكشاف ممرات وحجرات سرية ومغامرات مثيرة من داخل الأهرامات.

كان أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، قال إن تصوير اليوتيوبر العالمي مستر بيست لحلقة داخل أهرامات الجيزة كان حدثًا إيجابيًا لتنشيط السياحة، خاصة بعد تحقيق الفيديو أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من 14 ساعة، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالحضارة المصرية.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن الدولة قدمت تسهيلات استثنائية لإنجاز هذا العمل، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، وفرت الموافقات اللازمة في وقت قياسي، مما ساهم في ظهور الحلقة بشكل احترافي.

وأوضح أن التصوير داخل الهرم شمل فتح أبوابًا لم تُفتح للجمهور من قبل، مما أتاح فرصة غير مسبوقة لإبراز عظمة المكان، مشيدًا بسرعة إنهاء إجراءات دخول المعدات عبر الجمارك ودور لجنة مصر للأفلام في تسهيل التصوير وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد بدوي أن مشاركة الدكتور زاهي حواس في الحلقة أضافت بُعدًا تاريخيًا عظيمًا، حيث قدم شرحًا عن الأهرامات زاد من قيمة المحتوى وتأثيره. كما أشار إلى أن ردود الأفعال العالمية حول الفيديو كانت مبهرة، مما يعزز من صورة مصر كوجهة سياحية استثنائية.

وفي ختام حديثه، كشف بدوي عن أن هناك أعمالًا سينمائية أجنبية روائية قادمة سيتم تصويرها في مصر، مما يعكس مدى تطور قطاع التصوير السينمائي في البلاد وجاذبية مواقعها التاريخية لصناع المحتوى العالميين.