بريجيت هاس أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في ليختنشتاين

تستعد بريجيت هاس لتولي رئاسة الحكومة في ليختنشتاين، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الإمارة الواقعة بين النمسا وسويسرا، وذلك بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.

وتبلغ هاس /60 عاما/ وهي محامية وتشغل منصب المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة. وحقق حزبها "الاتحاد الوطني" الفوز في الانتخابات، وفقا للنتائج الرسمية النهائية.

ومنذ استحداث منصب رئيس الوزراء في ليختنشتاين عام 1921، لم تتولّه أي امرأة من قبل. ومن المقرر أن تؤدي هاس اليمين الدستورية في 20 مارس.

وتُعد ليختنشتاين أصغر دولة ناطقة بالألمانية، حيث تبلغ مساحتها 160 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، ثلثهم من الأجانب، ومعظمهم من السويسريين والنمساويين والألمان.