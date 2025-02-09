رئيس الجزائر يدعو للاعتماد على الأجانب لتمكين كرة اليد من استعادة بريقها

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أعقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ان تبون، أكد على جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية المشاركة المخيبة للمنتخب الجزائري للرجال في النسخة 29 من بطولة العالم الأخيرة، بعدما احتل المركز الـ30، حيث خسر في 6 مباريات مقابل فوز واحد.

وكانت السلطات الحكومية في الجزائر أمرت قبل 10 أيام بالتحقيق في إخفاق منتخب كرة اليد في المونديال الذي جرى بالدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ودعت السلطات، وزير الرياضة وليد صادي للإسراع في عقد الجمعيتين العموميتين العامة والعادية في الآجال المحددة وفقا للوائح الأساسية للاتحاد الجزائري لكرة اليد، على خلفية استقالة رئيسة الاتحاد، وخيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر للمنتخب الجزائري من الدور الأول لبطولة العالم.

وطالبت السلطات بتقديم تقرير مفصل حول تسيير الاتحاد ومشاركة المنتخب في بطولة العالم لكرة اليد.